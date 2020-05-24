Kozan'da orman yangını
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Kozan'da orman yangını

ADANA'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kozan'da orman yangını
24.05.2020 02:28 | Son Güncelleme: 24.05.2020 02:31

ADANA'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir hektarlık alan kül oldu.

Gece yarısı Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 su tankı ve çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye sevk edildi. Rüzgarlı havaya rağmen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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