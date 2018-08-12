Kozan'da Orman Yangını

ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ayvalı Koyak mevkiinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 orman işçisi, 2 helikopter, 1 uçak,10 arazöz ve 4 iş makinesi ile yangına müdahale etti. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınırken, zeytinlik ve kızılçamdan oluşan ağaçlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kozanadana