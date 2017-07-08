Kozan'da Orman Yangını! 20 Hektarlık Alan Kül Oldu, Evler Tahliye Ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karabucak Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektarlık alan kül olurken rüzgarın da etkisi ile giderek yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Karahamzalı mahallesi ve Orçan Mahallesinde bulunan evler tedbiren boşaltıldı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Karabucak Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektarlık alan kül olurken rüzgarın da etkisi ile giderek yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

HAVADAN İKİ UÇAK VE HELİKOPTERLERLE YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sabah saatlerinde Kozan İlçesine Bağlı Karabucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisi ile giderek büyüdü. Kozan Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 300 kişilik söndürme ekibi ile beraber çevre il ve ilçelerden gelen arazözlerin yanısıra havadan da iki uçak ve bir helikopter ile yangın söndürülmeye çalışılıyor.

YANGININ BÜYÜMESİ ÜZERİNE EVLER BOŞALTILDI

Rüzgarın da etkisi ile giderek büyüyen yangın, zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatırken yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin de oldukça daraldı. Yangının giderek büyümesi üzerine Karahamzalı mahallesi ve Orçan Mahallesinde bulunan evler boşaltılırken yangın mahalline çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edilmeye devam ettiği öğrenildi.

"EKİPLERİMİZİN HEPSİ ŞUAN YANGINA MÜDAHALE EDİYORLAR"

Kozan Orman İşletmesi Müdürü Veysel Önen; "Karabucak Köyünde yangın başladı. Sabah saat sekiz sekiz buçuk civarında ihbarı aldık. Derhal arazözlerimizi, ekiplerimizi ve uçaklarımızı hareket ettirdik. Şuan yangın devam ediyor. Civar il ve ilçelerden de arazözler hareket ettiler. Yakın olan il ve ilçedeki arazözler ulaştı. Havada üç helikopter ile bir uçak ve üç yüz personelimizle yangına müdahale ediliyor. Yangının kuzeyindeki Karabucak Mahallesine bağlı Karahamzalı ve güneyinde de Orçan mahallelerini güvenlik amacıyla boşaltacağız. Şuan yangın devam ediyor. Yangın rüzgarında etkisi ile giderek devam ediyor. Bütün teknik elemanlarımız ve ekiplerimizin hepsi şuan yangına müdahale ediyorlar" dedi. Giderek büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken yangın mahaline çok sayıda iş makinası, kamyon ve ambulans sevkiyatı yapılıyor.