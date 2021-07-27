Kozan'da orman yangını (2)
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Kozan'da orman yangını (2)

Kozan'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜAdana'nın Kozan ilçesine bağlı Horzum bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Horzum bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.Öte yandan Kozan'ın komşu ilçesi Feke'ye bağlı Tokmanaklı Mahallesi'nde de orman yangını çıkarken, yaklaşık 100 metrekarelik alanı etkiledi ve alevler kısa sürede söndürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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