Kozan'da orman yangını (2)
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜAdana'nın Kozan ilçesine bağlı Horzum bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Horzum bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.Öte yandan Kozan'ın komşu ilçesi Feke'ye bağlı Tokmanaklı Mahallesi'nde de orman yangını çıkarken, yaklaşık 100 metrekarelik alanı etkiledi ve alevler kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal