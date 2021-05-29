Kozan'da orman yangını (2)
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Kozan'da orman yangını (2)

Kozan'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Karafakıllar Mevkii'nde, akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını, 35 arazöz, 2 dozer, 1 greyder, 150 itfaiye erinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Karafakıllar Mevkii'nde, akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını, 35 arazöz, 2 dozer, 1 greyder, 150 itfaiye erinin  müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Ekiplerin ilk yaptığı incelemede yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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