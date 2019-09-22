Kozan'da orman yangını (2)

Kozan'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

22.09.2019 00:51
Kozan'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alana zarar veren yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana),


Kaynak: DHA
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