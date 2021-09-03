Son dakika haberi | Adana'da orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Adana'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapıkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu hemen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yangına 5 helikopter ve 1 uçak ile havadan, 55 arazöz ve 210 işçi ile de karadan müdahaleye başlandı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(Emre Bozdemir - Beril Solmuşgül/İHA)

Son dakika haberi | Adana'da orman yangını
Son dakika haberi | Adana'da orman yangını
Son dakika haberi | Adana'da orman yangını
Son dakika haberi | Adana'da orman yangını
Son dakika haberi | Adana'da orman yangını
Son dakika haberi | Adana'da orman yangını
Son dakika haberi | Adana'da orman yangını
Son dakika haberi | Adana'da orman yangını
Son dakika haberi | Adana'da orman yangını
Son dakika haberi | Adana'da orman yangını
Son dakika haberi | Adana'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Aliya İzzetbegoviç
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Marcao Salih Uçan Umut Meraş Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Adana'da orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 18:40:41. #1.14#

title