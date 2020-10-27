Kozan'da orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozan'da orman yangını

27.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:29
Kozan'da orman yangını

ADANA'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman bölge müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Kuytucak Mahallesi'nde bulunan Savruk Yaylası'ndaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

 


Kozan'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Donald Trump Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevket Çoruh Şeyma Subaşı Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kozan'da orman yangını - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 16:35:18. #1.15#
title