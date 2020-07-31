Kozan?da orman yangını ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm ormanlık alan kül oldu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm ormanlık alan kül oldu.İlçeye bağlı Çamlarca Mahallesi'ndeki kızılçam ormanlık alanında öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddetli olmaması nedeniyle büyümeyen yangına, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 6 arazöz, 4 su tankı ve 50 personelle müdahale edildi. Orman yangınının Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre yangında 3 dönüm alanın küle döndüğü bildirildi.

Kaynak: DHA