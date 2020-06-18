Kozan'da orman yangını
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Kozan'da orman yangını

Kozan'da orman yangınıADANA'nın Kozan ilçesinde, akşam saatlerinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

18.06.2020 23:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:54

Kozan'da orman yangını

ADANA'nın Kozan ilçesinde, akşam saatlerinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iki dönüm orman arazisi zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin bir saat süren çalışması sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışması da tamamlanan yangının, iki dönümlük orman arazisine zarar verdiği bildirildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kozan'da orman yangını

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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