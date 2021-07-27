Kozan'da orman yangını (1)
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Kozan'da orman yangını (1)

Kozan'da orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, 45 orman işçisiyle karadan ve havadan söndürme çalışması başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, 45 orman işçisiyle karadan ve havadan söndürme çalışması başlatıldı. 

Horzum bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere 45 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve 4 su tankı ile müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için birçok noktadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. İlk belirlemelere göre, 1 dekar alanda etkili olduğu öğrenilen yangının rüzgarın etkisiyle büyümemesi için çalışmalar devam ediyor.


Kozan'da orman yangını (1)
Kozan'da orman yangını (1)
Kozan'da orman yangını (1)
Kozan'da orman yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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