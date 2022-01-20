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Kozan'da öğretmen ve öğrenciler kitap bağışında bulundu

Kozan'da öğretmen ve öğrenciler kitap bağışında bulundu
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Kozan 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler kitap bağışında bulundu.

KOZAN, ADANA (AA) - Kozan 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler kitap bağışında bulundu.

Kozan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Bir kitap da senden olsun" kampanyasına okulda görevli öğretmen ve öğrenciler katılım gösterdi.

Öğretmen ve öğrenciler kampanyaya yaklaşık 300 kitap bağışladı.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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