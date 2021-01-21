Kozan'da "mobil gümrük" hizmeti başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye üreticileri, kentte hizmete başlayan "mobil gümrük" uygulamasıyla ürünlerini ihraç ediyor.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, mobil gümrük uygulamasının açılışında, üreticilerin işlemlerini bu sayede daha kolay yapabileceğini söyledi.

İlçede 600 bin dönüm tarım arazisi olduğunu aktaran Gürçam, bunun yarısının sulanabilir arazi olduğunu belirtti.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de mobil gümrük sayesinde daha fazla ürün ihraç edilerek ülke ekonomisine büyük destek sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın