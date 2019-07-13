Kozan'da minibüs devrildi: 6 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Yusuf Çankaya kontrolündeki 01 BR 302 plakalı minibüs, Kozan-Feke kara yolu Sırelif mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Çankaya ile minibüsteki Osman Kocaman, Efkan Orçun, Abdullah Kocaman, Selim İlhan ve Osman Kora, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Erdoğan'ın açılışını yaptığı Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde mağazalar teker teker kapanıyor
Televizyonda gören yardım istiyor! Eve giren zehirli yılanı 200 lira karşılığında elleriyle yakaladı
Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı
Son Dakika Haberleri