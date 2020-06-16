Kozan'da maske ve sosyal mesafe denetimi
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Kozan'da maske ve sosyal mesafe denetimi

Adana'nın Kozan ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı.

Kozan'da maske ve sosyal mesafe denetimi
16.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:26

Adana'nın Kozan ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kozan Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske denetimlerini sıklaştırdı.

Saimbeyli Caddesi İmam Hatip Sokağı kavşağı ile Irmak Caddesi bankalar civarında uygulama yapan ekipler, motosiklette dahi olsa sürücülerin maske takmasını istedi.

Şehir içi yolcu minibüslerini tek tek durdurulup, şoför başta olmak üzere yolculara sosyal mesafe ve maske kullanılması yönünde uyarılarda bulunuldu. Maske takmadan yolculuk yapan otomobil sürücüleri ise uyarıldı. Ekiplerin de denetim sırasında sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Maskesi olmayan yolculara ve sürücülere zabıta ekipleri tarafından maske dağıtımı yapıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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