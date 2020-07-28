Kozan'da kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Belediye tarafından kente kurulan kurban pazarında vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlık bakıyor.

Pazarlıklar yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tahtanın iki ucundan tutularak yapılıyor.

Bazı kurban satıcıları da alınan işgaliye parasının fazla olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA