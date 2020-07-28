Kozan'da kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor
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Kozan'da kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Kozan'da kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor
28.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:03

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Belediye tarafından kente kurulan kurban pazarında vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlık bakıyor.

Pazarlıklar yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tahtanın iki ucundan tutularak yapılıyor.

Bazı kurban satıcıları da alınan işgaliye parasının fazla olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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