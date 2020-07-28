Kozan'da kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.
28.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:03
Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.
Belediye tarafından kente kurulan kurban pazarında vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlık bakıyor.
Pazarlıklar yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tahtanın iki ucundan tutularak yapılıyor.
Bazı kurban satıcıları da alınan işgaliye parasının fazla olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA