Kozan'da kurban kesim kursu verildi Adana'nın Kozan ilçesinde uygulamalı kurban kesim kursu tamamlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde uygulamalı kurban kesim kursu tamamlandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursta, katılımcılara temel iş sağlığı ve güvenliği, kurbanın İslamiyet'teki yeri ve kurban kesim işlemleri olmak üzere 3 konuda 20 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Kozan Müftüsü Celil Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi Kemal Bozlu ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mahmut Bektaş'ın verdiği eğitimlere 2 grupta 60 kursiyer katıldı.

Kaynak: AA