Kozan'da Kovid-19 tedbirleri
Adana'nın Kozan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
26.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:46
Adana'nın Kozan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Kozan Belediyesi ekipleri, 15 merkez mahalle ile cadde ve sokakların tamamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, cadde ve sokaklar tazyikli suyla temizliyor, resmi kurumlar ile iş yerlerinde de ilaçlama çalışmaları yapıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA