Kozan'da Kovid-19 denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozan'da Kovid-19 denetimi yapıldı

19.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:32
Kozan'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Kozan ilçesinde trafik ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kozan ilçesinde trafik ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler ilçenin farklı noktalarında yaptığı uygulamada sürücülerin ve yolcuların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına uyup uymadığını kontrol etti.

Denetimde maske takmayan bazı sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca araçlarında renkli ve filmli cam bulunan sürücülere ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara ve maske denetimi yapıldı
Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara ve maske denetimi yapıldı
Son Dakika | Vali Çiftçi, Kovid-19 denetimi yaptı
Son Dakika | Vali Çiftçi, Kovid-19 denetimi yaptı
Turizm kenti Antalya'da Kovid-19 denetimi
Turizm kenti Antalya'da Kovid-19 denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Berk Oktay Öykü Karayel Fatih Artman
Spor Erol Bulut Lance Stroll Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Bursa Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kozan'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 11:36:27. #1.14#
title