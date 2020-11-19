Kozan'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Kozan ilçesinde trafik ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kozan ilçesinde trafik ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler ilçenin farklı noktalarında yaptığı uygulamada sürücülerin ve yolcuların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına uyup uymadığını kontrol etti.

Denetimde maske takmayan bazı sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca araçlarında renkli ve filmli cam bulunan sürücülere ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın