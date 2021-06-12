Kozan'da kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi
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Kozan'da kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi

Kozan'da kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi.

Horzum Yaylası'nda, R.B.S'nin kullandığı 06 GFJ 69 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, hafif yaralandı.

Otomobil çekici yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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