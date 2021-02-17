Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası
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Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası

17.02.2021 23:18 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:22
Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası

ADANA'nın Kozan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı işbirliği ile kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı işbirliği ile kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi. Yoğun ilgi gören kampanyada 130 kişi kök hücre, 70 kişi de kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde Türkiye'de kök hücre bekleyen hastalara umut olabilmek için Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen etkinlikte emniyet mensupları, ve Kozanlı iş insanları ve vatandaşlar kök hücre ve kan bağışında bulundu. Türk Kızılay'ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak'a desteklerinden ötürü plaket verdi. Bağış kampanyasına vesile oldukları için Kızılay'a teşekkür eden İlçe Emniyet Müdürü Büyükatak, "Yakın bir zamanda kök hücre bağışçısı olmuştum, akabinde ne yapabiliriz diye düşündüm. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Doğan İnci ile durumu istişare ettiğimizde 'Önce İl Emniyet Müdürlüğü'nde daha sonra Kozan'da yapalım' dedi. İnşallah vatanımıza ve milletimize hayırlı bir organizasyon olur" dedi.Kampanyada 130 kök hücre ve 70 kan bağışında bulunulurken, vatandaşlar ise kampanyayı düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ına teşekkür etti. 


Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Kozan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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