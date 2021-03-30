Kozan'da kitap okuma etkinliği

Adana'nın Kozan ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği yapıldı.

Kaymakam Şafak Gürçam, Muhsin Yazıoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'de televizyona 6 saat, internete 3 saat ayrılırken kitaplara 59 saniye vakit ayrıldığını belirtti.

Çocuklara en güzel hediyenin kitap olduğunu ifade eden Gürçam, "Gençlerimize ve çocuklarımıza örnek olmalı teşvik etmeliyiz. Çocuklarımıza en güzel hediye kitap. Onları kitapla buluşturalım, sevdirelim. 'Oğlum, kızım kitap oku' demekle olmuyor. Hafta sonları özellikle televizyonu kapatıp, telefonları bırakıp aileler ellerine kitap alarak evde okuma saati yapılmalı. Anne babalara büyük görev düşüyor." diye konuştu.

Karacaoğlan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Emrah Kızıldağ da Kütüphane Haftasını kitap okuma farkındalığı oluşturarak kutladıklarını belirtti.

Etkinlikte, sporcular ve aileler çocuklarıyla birlikte kitap okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın