Kozan'da kırmızı çizgiler çekildi
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Kozan'da kırmızı çizgiler çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kozan'da kırmızı çizgiler çekildi

Adana'nın Kozan ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde uygulamaya başlayacağını duyurduğu 'Kırmızı Çizgi' projesi kapsamında kırmızı çizgiler çizildi.

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Adana'nın Kozan ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde uygulamaya başlayacağını duyurduğu 'Kırmızı Çizgi' projesi kapsamında kırmızı çizgiler çizildi.

Proje, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuh Anacık ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri ellerine boya kovalarını ve fırçaları alarak yaya geçitlerini kırmızı ile boyayarak sürücüleri yayalara öncelik vermesi ve Kozan'ın örnek ilçe olması için uyardı.

Kaymakam Şafak Gürçam, "2019 yılında İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde "Öncelik yayanın" diyerek başladığımız çalışma ilçemizde de bugün kırmızı çizgimizi çizerek sürücülerimizi kırmızı çizgilerin bulunduğu yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermesi için uyarıyoruz. İlçemizde yayalara öncelik konusunda kolluk kuvvetlerimiz ile hem denetim hem de vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz sürecek. Önceliğimiz yayalarımız" dedi. - ADANA

Kozan'da kırmızı çizgiler çekildi
Kozan'da kırmızı çizgiler çekildi
Kozan'da kırmızı çizgiler çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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