Kozan'da "Kerkük Türküleri" Konseri Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "Kerkük Türküleri "konseri düzenlendi.

Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "Kerkük Türküleri "konseri düzenlendi.



Halk Eğitim Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, Kozan Belediye Sinema Salonunda gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, konseri gerçekleştirme amaçlarının Türk dünyası ile en güçlü bağların kültür ve gönül bağı olduğunu ve bunu geliştirebilmek için çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından, sanatçılar Ahmet Tuzlu ve Turgay Coşkun ile yerel sanatçılar Kerkük türküleri söyledi.

Konsere Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Belediye Başkan Vekili Kenan Avan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA