Haber alınamayan çocuğu AFAD ekipleri buldu

Haber alınamayan çocuğu AFAD ekipleri buldu
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde okuldan çıktıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki H.A.A., AFAD ve jandarma ekiplerinin yoğun arama çalışmaları sonucu sağlıklı bir şekilde bulundu. Öğrenci annesine teslim edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 8. sınıf öğrencisi, saatler süren aramaların ardından AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde sabah saatlerinde okulda öğretmeni tarafından uyarıldığı ve ailesiyle konuşacağını söylediği öğrenilen 13 yaşındaki H.A.A., okuldan çıktıktan sonra kayboldu. AFAD, jandarma ekipleri, kokuya duyarlı köpekler ve havadan dron desteğiyle aranan öğrenci, saat 17.30'da sağlıklı bir şekilde bulundu. Kuytucak Mahallesi Alifakılar mevkiinde bulunan öğrenci annesine teslim edildi. O anlarda anne gözyaşı döktü.

Kızıllar Mahalle Muhtarı Hüseyin Aktaş, çocuğu her yerde aradıklarını ifade ederken, çocuğun yakınları öğretmenin uyarısının ardından öğrencinin okuldan ayrıldığını iddia etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
