Kozan'da kar yağışı, yangın mağdurlarını da olumsuz etkiledi

ADANA'nın Kozan ilçesinde bölgede geçen yıl ağustos ve eylül aylarında çıkan orman yangınlarında evleri zarar görünce kurulan konteyner evlerde yaşamaya başlayan vatandaşlar kar yağışından olumsuz etkilendi. Zorlu şartlarda yaşayan aileler, evlerinin bir an önce yapılmasını istedi.

Adana'da 5 gündür yer yer sağanak yağış görülürken, Kozan ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu. Bölgede birçok mahallenin sokak ve caddeleri beyaza büründü. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, özellikle 2020 yılının ağustos ve eylül aylarında ilçede çıkan, geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğü yangında evleri yanan vatandaşları da etkiledi. Havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte, evlerinin onarımını bitiremeyen ilçe sakinleri, şartlarla mücadele etmeye başladı. Evleri kullanılmaz hale gelince konteynerlerde yaşamaya başlayan aileler de çetin kış şartlarına ayak uydurmaya çalışıyor.

'EVLERİMİZ YAPILSIN İSTİYORUZ'23 Ağustos 2020'de orman yangınında evi küle dönen ve o günden beri ailesiyle birlikte konteynerde yaşayan Hürü Bolat, yangın sonrası zor süreçten geçtiklerini kaydetti. Bolat, "Havaların soğumasıyla sobaları yakmaya başladık. İçerisi güzel ısınıyor ama soba söndüğünde çabuk soğuyor. Konteynerde yaşam zor. Evimiz yapılsın istiyoruz. Evim 2 oda da olsa dört dörtlük bir evdi. 38 senelik birikimdi. Hepsi yandı, bitti, kül oldu" dedi.Diğer yangın mağduru Çağla Karacan ise yetkililerin temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Bundan dolayı memnun olduklarını ama evlerinin bir an önce yapılmasını beklediklerini kaydeden Karacan, "Bu soğuk kış gününde sadece evimize girmek istiyoruz. Sağ olsunlar çadırlar kurdular. Gıda yardımı da var. Fakat en önemlisi evimizin yapılmasıdır" diye konuştu.

Öte yandan ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgeler araç trafiğine kapanırken, jandarma ekipleri tarafından yolların tekrar açılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL