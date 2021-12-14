Kozan'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay ve Kozan Anadolu Lisesi tarafından "Kahraman olmak kanımda var" sloganıyla düzenlenen kampanyada, okulun içinde hazırlanan alanda bağışçılardan kan ve kök hücre bağışı kabul edildi.

Kampanyaya okulun idari personeli, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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