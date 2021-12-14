Kozan'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi - Haberler
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Kozan'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi

Kozan'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay ve Kozan Anadolu Lisesi tarafından "Kahraman olmak kanımda var" sloganıyla düzenlenen kampanyada, okulun içinde hazırlanan alanda bağışçılardan kan ve kök hücre bağışı kabul edildi.

Kampanyaya okulun idari personeli, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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