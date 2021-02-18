Kozan'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası yapıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğinde düzenlenen kampanya kapsamında güvenlik görevlileri ile vatandaşlar kan ve kök hücre bağışçısı oldu.

İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, müdürlük binası önünde düzenlenen etkinlikte, iki yıl önce kök hücre bağışçısı olduğunu, bir süre önce genlerinin bir çocuk için uyumlu çıkması üzerine bağışını devam ettirdiğini belirtti.

Bu tür bağışlara ilgi gösterilmesini isteyen Büyükatak, "Bizim böyle bir hayrı işlememize vesile oldukları için Kızılay'a teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda kök hücre bağışçısı olmuştum akabinde ne yapabiliriz diye düşündüm. Emniyet Müdürümüz Doğan İnci ile durumu istişare ettiğimizde önce ilde sonra da Kozan'da kampanya yapalım diye düşündük. İnşallah vatanımıza ve milletimize hayırlı bir organizasyon olur." diye konuştu.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kampanyaya desteklerinden dolayı Büyükatak'a plaket hediye etti.

Etkinlikte 130 kök hücre, 70 kan bağışında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın