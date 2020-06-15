Kozan'da kan bağışı kampanyası
Kozan ilçesinde Türk Kızılay Kozan Şubesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
15.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:06
Kozan ilçesinde Türk Kızılay Kozan Şubesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İlçe Müftülüğü bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Müftüsü Celil Karaca ve Türk Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, din görevlileri ve vatandaşlar destek verdi.
Kampanyada 150 ünite kan bağışında bulunuldu.
Kaynak: AA