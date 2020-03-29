Kozan'da kamu mallarına verilen zarar verildi
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Polis, Adana, Kozan, 3. Sayfa

Kozan'da kamu mallarına verilen zarar verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde son günlerde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kamuya ait ortak kullanım alanlarına zarar veriliyor.

29.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:16
Kozan'da kamu mallarına verilen zarar verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde son günlerde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kamuya ait ortak kullanım alanlarına zarar veriliyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Tavşantepe Mahallesi Cezaevi Yolu Üzerinde bulunan ve vatandaşların dolmuş beklerken güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi ve ayakta kalmaması için yapılan bankın camları kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

Saimbeyli Caddesi Millet Bahçesi yanında bulunan belediyeye ait ekmek büfesinin camlarına da gece geç saatlerde zarar verildi.

Son olarak ilçedeki parklarda bulunan bazı sulama vanalarının da kırılarak parkların içine atıldığı öğrenildi.

Olaylarla ilgili polis ekiplerinin gerekli incelemeyi başlattığı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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