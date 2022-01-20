Kozan'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Kozan'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kozan'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca Kozan'a bağlı Yassıcalı Mahallesinde bulunan tarla içerisinde define arama maksatlı izinsiz kazı yapıldığının bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.M., T.M., S.K. ve R.K. isimli 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte kazı için kullandıkları, 1 delici kırıcı alet, 1 jeneratör, 2 kürek, 1 kazma, 1 dedektör, 2 metre elektrik kablosu ve çelik halat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kaçak Kazı, Jandarma, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Haber

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