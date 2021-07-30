KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızının alevlerin arasından kurtarıldığını duyurdu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızının alevlerin arasından kurtarıldığını duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Adana Kozan ilçesi Salmanlı Mahallesi'ne ulaşan AFAD, ANDA ve YAKUT ekiplerimiz, 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızını görüntüdeki alevlerin içinden kurtardı. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize sonsuz teşekkürler denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı