KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI
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KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Aladağ ilçesi Topallı, Boztahta mevkiilerinde gece 03.00 sıralarında çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Adana'nın Aladağ ilçesi Topallı, Boztahta mevkiilerinde gece 03.00 sıralarında çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Havanın kararmasıyla beraber, havadan müdahale son bulurken karadan müdahale ise tüm hızıyla sürüyor. Yangında Topallı mevkiinde bulunan 18'e yakın ev hasar gördü. Evlerin ahırları yanarken bir inek de öldü. Dün gece saatlerinden itibaren valiliğin talimatlarıyla Topallı Mahallesi boşaltıldı. Topallı Mahallesi'nde yangın yüksek kesimlerde devam ederken, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu ile beraberindeki heyet, yanan evleri ziyaret etti.

YANAN EVLERİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Soğutma çalışmalarının bittiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise jandarma gözetiminde evlerini kontrol etti. Yanan evini gören çok sayıda vatandaş ise gözyaşlarına hakim olamadı. Sinir krizi geçiren vatandaşları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu teselli etti. Tek tek yanan evleri ziyaret eden Sarıeroğlu, yangının tamamen söndürülmesinin ardından zarar tespit çalışmalarının yapılacağını ve vatandaşların mağduriyetinin devlet tarafından giderileceğini söyledi.

'DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI SEFERBER EDECEK'

Burada açıklama yapan Sarıeroğlu, dün geceden itibaren Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yangınlar olduğunu belirterek, Ciğerlerimiz yanıyor. Yangınla mücadale konusunda seferberlik halinde çalışmalar sürdürülüyor. Dün geceden itibaren Adana'da 2 noktada başlayan yangınlarla ilgili yoğun çalışmalar yapıldı. Kozan ve Aladağ'da mücadele konusunda bütün emekçilerimize teşekkür ediyorum. İlgili tüm birimlerimiz kordinasyon içersinde yangınla mücadele ediyor. 1 uçak, 3 helikopter ve 300'e yakın personel ve çok sayıda arazözlerle sahada çalışmalarımızı sürdürdük. Çok şükür yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Herhangi bir riske karşı köylerimizi boşaltmıştık. Yaraları sarmak ve mal kayıplarını önlemek için Devletimiz tüm imkanlarını seferber edecek dedi.

KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI
KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI
KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI
KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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