Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)
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Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)

Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

YARALI HAYVANLARI SUYLA SERİNLETTİLER Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve işçiyle müdahale devam ediyor.

YARALI HAYVANLARI SUYLA SERİNLETTİLER 

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve işçiyle müdahale devam ediyor. Bölgede 20 ev zarar gördü, yanan bazı ahırlarda küçük ve büyükbaş hayvanlar öldü. Yaralanan hayvanları ise bölge halkı su dökerek serinletmeye çalıştı. Hayvan sahipleri, gözyaşı döktü. Yaklaşık 400 hektar alanda etkili olan yangının söndürüldüğü zaman hasar tespit çalışmalarının başlayacağı ve zararların karşılanması için devlet yardımlarının yapılacağı öğrenildi.


Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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