Kozan'da iç sularda avlanma yasağı başladı
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Kozan'da iç sularda avlanma yasağı başladı

08.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:50
Kozan'da iç sularda avlanma yasağı başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde iç sularda avlanma yasağının başladığı bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iç sularda avlanma yasağının başladığı bildirildi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ilçede iç sularında su ürünleri avcılığı için olta haricinde tüm av araçlarının 12 ay yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada su ürünlerinin devamlılığı için sazangillerin üreme dönemi olan 1 Mart ve 1 Haziran tarihleri arasında olta avcılığının da yasak olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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