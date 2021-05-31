Kozan'da hükümlüler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza infaz kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü" kapsamında Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için ilçede bağış kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza infaz kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü" kapsamında Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için ilçede bağış kampanyası başlatıldı.

Kampanya nedeniyle Adalet Sarayı önünde stant kurularak kitap bağışı kabul edildi. Kaymakam Şafak Gürçam ve standı ziyaret edenler kitap bağışında bulundu.

Gürçam, protokolle başlatılan kitap bağışıyla cezaevlerinde okumaya dikkat çekildiğini belirtti. Kendisinin de çok okuyan bir kişi olduğunu ifade eden Gürçam, vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat da ilçedeki cezaevinde kitap okuma oranın yüzde 80 olduğunu belirterek, halihazırdaki kütüphanenin daha da genişletilerek hükümlülerin kitap okuma alışkanlığının daha da arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kampanya için kurulan stantta 16 Haziran'a kadar kitap bağışı kabul edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın