Kozan'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Adana'nın kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adana'nın kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mansurlu Yol Kavşağı'nda, Eyüp Y'nin kullandığı 80 DA 811 plakalı hafif ticari araç ile Okan D. yönetimindeki 33 ADE 657 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan Eyüp Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerce Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın