Kozan'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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Kozan'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kozan'da geri dönüşüm tesisinde yangın Adana'nın Kozan ilçesinde Geri dönüşüm ve atık tesisinde çıkan yangın organize sanayiyi gece aydınlattı.

Kozan'da geri dönüşüm tesisinde yangın

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Geri dönüşüm ve atık tesisinde çıkan yangın organize sanayiyi gece aydınlattı. Yangına Adana Büyükşehir Belediyesine ait Kozan ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Organize sanayi bölgesi Güneri Mahallesinde bulunan İsmail yıldırıma ait Yıldırım Geri dönüşüm ve Atık Yağ toplama tesisinde henüz sebebi bilinmeyen neden ile 21.30 sularında yangın çıktı. Görgü tanıkları patlama sesi ile birlikte dumanların yükseldiğini ifade ederek güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirttiler. Olay yerine Gelen Kozan Organize Sanayi Müdürü Fatih Aydın Osmaniyeli bir yatırımcının 6 ay önce 3 milyonluk bir yatırım ile tesisi aldığını ifade ederek yangınla ilgili soruşturmanın başladığını ve geniş güvenlik önlemi alındığını kaydetti.

Aydın, "6 ay önce Osmaniyeli bir yatırımcı tarafından atıl olan bu tesisi alındı. Maalesef bayramın 2. günü böyle acı bir tablo ile karlı karşı karşıyayız. Diğer tesislerin zarar görmemesi için elektrik kesintisi yapıldı. Elektrik kontağından olabilir içerde yanıcı madde olan bir tesis. Soruşturma sürüyor üzüntülüyüz" dedi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahaleyi sürdürürken alevlere içerden ve dışardan müdahale ediyor.

Sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kozan'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Kozan'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Kozan'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Kozan'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Kozan'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Kozan'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Kozan'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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