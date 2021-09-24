Kozan'da evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Mahmutlu Mahallesi'nde bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Evin bir odasında hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri