Kozan'da elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı
04.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:58
Kozan ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kaynak işçisi hastaneye kaldırıldı.
Kozan ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kaynak işçisi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde kaynak yapan İlyas Aladağ (31), elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Aladağ, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın