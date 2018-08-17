Kozan'da Dolandırıcılık Uyarısı
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Irmak Caddesi'nde vatandaşlara broşür dağıttı, sahte paraya ve dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.
Kurban Bayramı öncesinde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı hazırlanan 4 ayrı broşürde, sahte para, gezmeye çıkarken evde alınması gereken tedbirler ve trafikte uyulması gereken kurallar yer aldı.
Kent genelinde bu broşürlerden 10 bin tane dağıtıldı.