Kozan'da CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
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Kozan'da CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:42
Kozan'da CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı ilk dozu Kozan ilçesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı ilk dozu Kozan ilçesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Kozan Devlet Hastanesi'nde başlanan aşı çalışmasında ilk aşıyı hastane Başhekimi Op. Dr. Ahmet Çağlar Bozkurt yaptırdı.

Aşı sonrası gazetecilere açıklama yapan Bozkurt, Kozan'da başlatılan aşı çalışmasında ilk aşıyı kendisinin olduğunu ifade ederek, "Bir yıldır bu illet ile tüm dünya mücadele ediyor. Devletimiz bize bu imkanı sağladı. Kozan Devlet Hastanesi olarak aşı uygulamasına hazırız. İlk uygulama sağlık çalışanlarına oldu. Bakanlığımızın uygun gördüğü ve belirttiği kriterler çerçevesinde aşılamalar devam edecek. Hastanemizde 15 aşı odamız var ve tüm ekibimizle bu virüsten kurtulmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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