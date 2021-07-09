Kozan'da çocuklara portatif havuzlarda ücretsiz yüzme kursu veriliyor
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Kozan'da çocuklara portatif havuzlarda ücretsiz yüzme kursu veriliyor

Kozan'da çocuklara portatif havuzlarda ücretsiz yüzme kursu veriliyor
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Kozan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik ücretsiz yüzme kursu başlatıldı.

Kozan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik ücretsiz yüzme kursu başlatıldı.

İlçede Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesine kurulan portatif yüzme havuzunda 200 öğrenciye kurs veriliyor.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin'i ziyaret ederek yüzme öğrenen öğrenciler ile bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden Bilgili, kurs sonunda kursiyerlere dondurma ikram etti.

Bilgili projenin Kozan adına sevindirici olduğunu ifade ederek, projede emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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