Kozan'da Çocuk Hakları Günü Etkinliği
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Kozan'da Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Adana’nın Kozan İlçesinde ilçe kaymakamlığı, sosyal hizmet merkezi müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde “Çocuk Hakları Günü şenliği düzenlendi.

Kozan'da Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Adana'nın Kozan İlçesinde ilçe kaymakamlığı, sosyal hizmet merkezi müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde "Çocuk Hakları Günü şenliği düzenlendi.

Kozan Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik düzenlenen şenlik kapsamında öğrenciler gönüllü palyaçolar eşliğinde yumurta, halat ve çuval yarışları yaparak eğlenceli dakikalar geçirdiler. - ADANA

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