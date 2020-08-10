Kozan'da çiftçilerden dezenfekte çalışması
Kozan ilçesinde, bazı çiftçiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
10.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:24
Kozan ilçesinde, bazı çiftçiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen 15 çiftçi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi ekiplerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki çalışmalarına destek verdi.
Çiftçiler, cadde ve sokaklarda traktörlerinin arkasına bağlanan makineyle dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Kaynak: AA