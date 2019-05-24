Kozan'da buğday sezonu açıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday sezonu açıldı.

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, yaptığı açıklamada, çiftçilerin aylar süren çabalarının karşılığını nihayet almaya başladığını ifade ederek, "Çiftçilerimizin hasatlarının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını ve emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyoruz. Ayrıca buğday biçilmeden önce buğdayın rutubetinin mutlaka kontrol edilmesi ve yüksek rutubetli buğdayın hasadının yapılmaması gereklidir" dedi.

Biçerdöver sahiplerine de biçerdöverlerin ayarlarını tam yapmaları, milli servetin tek tanesinin bile israf edilmemesi konusunda uyarıda bulunan Başkan Çevikalp tüm çiftçilere sezonlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA