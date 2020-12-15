Kozan'da bir girişimci kurduğu hurma kurutma tesisiyle ekonomiye katkı sağlıyor

Kozan ilçesinde, 10 metrekarede başladığı hurma kurutma tesisini 850 metrekareye çıkaran işletmeci, ekonomiye katkı sağlıyor.

İşetme sahibi Üzeyir Çürük, AA muhabirine, oğlunun kuruyemişçide gördüğü kurutulmuş hurmayla bu işe girmeye karar verdiklerini söyledi.

Yaptıkları araştırmayla 2015 yılında 10 metrekarelik alanda çalışmalara başladıklarını aktaran Çürük, her geçen yıl işleri daha da ilerlettiklerini kaydetti.

Şu an 850 metrekarelik alanda hurma kurutma işini sürdürdüklerini dile getiren Çürük, tesis sayesinde de günlük 70 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Çürük, sezonda ortalama 250 ton hurma kuruttuklarını ve bunun kilosunu 40 liradan sattıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın