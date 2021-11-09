Kozan'da bıçaklı kavga - Haberler
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Kozan'da bıçaklı kavga

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kozan'da bıçaklı kavga

Adana'nın Kozan ilçesinde, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Atatürk Parkı çevresinde iki kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Mustafa B. ile Emre Ü. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa B., yanında bulundurduğu bıçak ile Emre Ü.'yü ayağından bıçakladı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Emre Ü. buradaki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kozan'da bıçaklı kavga

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