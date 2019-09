Kozan'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

11.09.2019 00:29

ADANA'nın Kozan ilçesinde kavga ettiği Murat A. tarafından bıçaklanan Ömer C., ağır yaralandı.Olay, saat 23.00 sıralarında Hamam Sokak'ta meydana geldi. Ömer C. ve Murat A., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmayla başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla Ömer C.'yi yaralayan Murat A., olay yerinden kaçtı. Yaralı halde yürüyen Ömer C., çevredekilerden yardım istedi. Kanlar içinde yere yığılan Ömer C.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Murat A. ise polis tarafından yakalandı.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.





Kaynak: DHA