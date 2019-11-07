Kozan'da belediye sinemasında tadilat çalışması başlatıldı

07.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:02

Kozan ilçesinde, tadilat çalışması başlatılan belediye sinemasının kısa süre içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiği bildirildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, tadilat işlemi tamamlandığında, salonun sinema, tiyatro ve konferans salonu olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Sinema salonundaki tüm eksikliklerin giderileceğini belirten Özgan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA